В Японском море исчез российский траулер. На борту был 21 человек

Судно перестало выходить на связь после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. Оно направлялось из Южной Кореи в сахалинский порт Холмск, на борту находился 21 человек.
Следственные органы уже возбудили дело о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшего гибель людей. Это, впрочем, обычный процессуальный шаг, который не означает, что шансов найти людей живыми нет.
Источник в службах морского поиска и спасения сообщил Интерфаксу, что экипаж мог воспользоваться спасательным плотом, которым было оборудовано судно. По словам источника Интерфакса, судно могло перевернуться из-за сильного ветра. В районе пропажи судна продолжается поисковая операция, в которой принимают участие военный вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.
Представитель морского спасательно-координационного центра сообщил агентству ТАСС, что в районе поисков были обнаружены два жилета, радиобуй, бытовой мусор, бочка и бухта швартового конца с судна "Восток". Однако в пресс-службе администрации правительства Сахалинской области эту информацию не подтверждают.
В пресс-службе Приморского гидрометцентра говорят, что в районе поисковой операции сохраняется сильный ветер, мороз и высокие волны до 4,5 метров.
Порт приписки пропавшего судна — город Невельск в Сахалинской области. Траулер был построен в 1985 году, его владельцем значится сахалинская компания "ДВ-флот".
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