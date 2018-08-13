В Якутии найдена уникальная туша небольшого взрослого мамонта

Туша взрослого мамонта небольшого размера обнаружена палеонтологами на острове Котельный в Якутии, сообщило агентство "Интерфакс".
Mamutas

"Мы будем выяснять, аномалия или обычное природное явление, что взрослый мамонт маленького размера. Именно в этом регионе уже не первая находка маленьких мамонтов — и взрослых, и маленьких. Уникальность в том, что туша попалась впервые", — рассказал руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.

По словам Протопопова, сообщение о находке поступило от местных жителей.

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На остров выезжала большая экспедиция, в которую вошли сотрудники Академии наук Якутии, директор регионального исторического парка "Россия — Моя история", московские ученые из Палеонтологического института РАН, сотрудники Центрального сибирского ботанического сада. В работе экспедиции участвовали палеонтологи, археологи, зоологи, ботаники, энтомологи и мерзлотоведы.

Ученый уточнил, что к раскопкам находки планируется приступить в следующем году. Туша мамонта лежит в недоступном месте и полностью зарыта в землю в районе приливной зоны. Ее можно увидеть только во время отлива.

"Остров Котельный вообще богат на такие находки. Это очень развитый ледовый комплекс, где мамонты и другие животные хорошо сохраняются", — отметил Протопопов.

Сейчас палеонтологи готовятся обсудить детали предстоящей экспедиции. По оценке собеседника агентства, сами раскопки продлятся не одну неделю.

Ранее министерство охраны природы Якутии решило создать совместно с федеральным центром особо охраняемую природную территорию (ООПТ) РФ "Государственный заказник "Новосибирские острова". По проекту в его состав войдет группа островов Анжу (острова Бельковский, Котельный, Земля Бунге, Фаддевский и Новая Сибирь) и Де-Лонга (острова Вилькицкого, Жохова, Генриетты, Беннетты и Жаннетты).

На этих территориях находятся крупнейшие в мире залежи мамонтовой кости, активно добываемой с нарушением всех экологических норм. Создание заказника позволит минимизировать угрозы и воздействие на уникальное биологическое разнообразие полыньи и островов.

NEWSru.com
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