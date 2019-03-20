Силовики по "горячим следам" задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Бутурлиновки. Тело девушки нашли утром во вторник, 19 марта у автозаправки на улице Блинова. По свидетельствам очевидцев, Диана была почти полностью раздета.
Обстановка на месте происшествия свидетельствует о том, что девушка была изнасилована, сообщила пресс-служба управления СКР по региону. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и изнасиловании (ч.3 ст. 131 УК РФ).
По одной из версий, девушка не захотела с приятелем интима. Он сорвал с нее одежду, изнасиловал, а потом убил. По информации "Вести Воронеж", девушку задушили.
Убийство 17-летней студентки медицинского колледжа получило в Бутурлиновке резонанс. Люди напуганы этим ужасным происшествием. Под подозрение сразу же попали парни из компании Дианы. В итоге доказательства привели следователей и силовиков к одному из них.
– Следователи во взаимодействии со следователями-криминалистами СК провели осмотр места происшествия. Изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти несовершеннолетней. Потерпевшей признана мама погибшей девочки, допрашиваются свидетели, – пояснил Егор Бердянский, руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального СКР.
На задержанного завели уголовное дело.
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