"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Радиационный фон после взрыва в норме, вредных выборосов в атмосферу не было, заявили в минобороны.
Ранее стало известно, что в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел пожар. Очевидцы сообщали о взрывах рядом с местом пожара.
По информации из открытых источников, на территории Нёнокского административного округа расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.
Там испытываются практически все ракеты, которыми вооружены российские корабли, в том числе баллистические межконтинетальные ракеты морского базирования, крылатые и зенитные ракетные комплексы.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что на место ЧП направлена санитарная авиация.
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