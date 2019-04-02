Четыре человека получили ранения в результате взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".
© Sputnik / Scanpix

По словам источника агентства, взрыв произошел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. "Возможно, сдетонировал боеприпас", — сказал собеседник агентства.

Пострадавшие курсанты госпитализированы.

Медуза
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