Токаренко Екатерина Николаевна (Ивано-Франковск/Одесса, 15/03/90) найдена в Москве в ванной со сломанной шеей #роа #груз200 pic.twitter.com/F2HEqK9ngX— Necro Mancer (@666_mancer) September 25, 2019
По его данным, девушка была найдена в ванной со сломанной шеей.
Известно, что Токаренко родилась в Ивано-Франковске и была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги".
Как сообщал УНИАН, на Донбассе был ликвидирован полевой командир террористов "ДНР" Алексей Троцай "Лев".
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