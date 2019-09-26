Токаренко Екатерина Николаевна (Ивано-Франковск/Одесса, 15/03/90) найдена в Москве в ванной со сломанной шеей #роа #груз200 pic.twitter.com/F2HEqK9ngX — Necro Mancer (@666_mancer) September 25, 2019



По его данным, девушка была найдена в ванной со сломанной шеей.

Известно, что Токаренко родилась в Ивано-Франковске и была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги".

Как сообщал УНИАН, на Донбассе был ликвидирован полевой командир террористов "ДНР" Алексей Троцай "Лев".