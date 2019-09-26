В Москве была найдена мертвой Екатерина Токаренко, которая воевала на стороне террористов "ЛНР" и была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги". Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
Rusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix
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По его данным, девушка была найдена в ванной со сломанной шеей.

Известно, что Токаренко родилась в Ивано-Франковске и была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги".

Как сообщал УНИАН, на Донбассе был ликвидирован полевой командир террористов "ДНР" Алексей Троцай "Лев".

УНИАН
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