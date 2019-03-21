Мужчина смог беспрепятственно покинуть здание. "Полицию вызвали сотрудницы музея, но хулиган ушел быстро, и его не удалось задержать сразу", — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Сейчас полиция ведет его поиск.
В пресс-службе музея пояснили, что это был "несанкционированный перформанс неких „современных художников“". По данным телеканала "360", сообщник раздевшегося мужчины повесил на стену свою картину.
В пресс-службе галереи добавили, что "угрозы для произведений искусства и посетителей во время проведения перформанса не было".
В конце января из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Преступник унес ее во время работы галереи, на глазах у посетителей и сотрудников.
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