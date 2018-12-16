Медики госпитализировали двух пострадавших, сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
"На борту вертолета находилось 22 человек, двое госпитализированы. По данному факту томская транспортная прокуратура проводит проверку", - сказала Горбунова.
Состояние двух человек, помещенных в больницу, оценивается как средней степени тяжести, рассказали ТАСС в воскресенье в медицинском учреждении. "Тяжелых нет, у одного легкая степень (травма), двое в состоянии средней степени тяжести. У одного компрессионный перелом грудного позвонка под вопросом и рваная рана в области шеи. Третьему пострадавшему сейчас делают рентген", - сказал собеседник агентства в отделении скорой медицинской помощи города Кедровый. Он уточнил, что пострадали двое мужчин и девушка.
Вертолет, упавший в воскресенье в Томской области, перевозил нефтяников с Майского нефтяного месторождения. Майское месторождение разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащее индийской ONGC Videsh.
У здания ФСБ на Лубянке состоялась акция против произвола силовиков. Ее участников задержали (14)
У здания ФСБ на Лубянке состоялась акция против...
Путин и Лукашенко поздравили с днем рождения Юрия Николаева
Президент России Владимир Путин поздравил...
Российскую делегацию пустили на форум в Давосе (18)
Российская делегация примет участие во Всемирном...
“Для нас это ровно ничего не означает”. В РПЦ прокомментировали учреждение новой церкви в Украине (23)
Для РПЦ “ровно ничего не означает” учреждение на...
В Томской области упал вертолет, перевозивший нефтяников с месторождения индийской ONGC (5)
В Томской области совершил жесткую посадку вертолет...
TOP новостей
Строительство многоквартирных домов в Старом городе Вильнюса не возобновится (1)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) не позволил...
В Таллинне и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились (14)
В Таллинне и Риге на минувшей рабочей неделе цены на...
Исследование: какая зарплата нужна для достойной жизни в Вильнюсе (76)
Компания Baltic Salary Survey , которая исследует зарплаты в...