Медики госпитализировали двух пострадавших, сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"На борту вертолета находилось 22 человек, двое госпитализированы. По данному факту томская транспортная прокуратура проводит проверку", - сказала Горбунова.

Состояние двух человек, помещенных в больницу, оценивается как средней степени тяжести, рассказали ТАСС в воскресенье в медицинском учреждении. "Тяжелых нет, у одного легкая степень (травма), двое в состоянии средней степени тяжести. У одного компрессионный перелом грудного позвонка под вопросом и рваная рана в области шеи. Третьему пострадавшему сейчас делают рентген", - сказал собеседник агентства в отделении скорой медицинской помощи города Кедровый. Он уточнил, что пострадали двое мужчин и девушка.

Вертолет, упавший в воскресенье в Томской области, перевозил нефтяников с Майского нефтяного месторождения. Майское месторождение разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащее индийской ONGC Videsh.