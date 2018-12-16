В Томской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который летел с из месторождения Майское Каргасокского района в город Кедровый. По данным МЧС, три человека получили травмы, сообщило агентство "Интерфакс".
© Sputnik / Scanpix

Медики госпитализировали двух пострадавших, сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"На борту вертолета находилось 22 человек, двое госпитализированы. По данному факту томская транспортная прокуратура проводит проверку", - сказала Горбунова.

Состояние двух человек, помещенных в больницу, оценивается как средней степени тяжести, рассказали ТАСС в воскресенье в медицинском учреждении. "Тяжелых нет, у одного легкая степень (травма), двое в состоянии средней степени тяжести. У одного компрессионный перелом грудного позвонка под вопросом и рваная рана в области шеи. Третьему пострадавшему сейчас делают рентген", - сказал собеседник агентства в отделении скорой медицинской помощи города Кедровый. Он уточнил, что пострадали двое мужчин и девушка.

Вертолет, упавший в воскресенье в Томской области, перевозил нефтяников с Майского нефтяного месторождения. Майское месторождение разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащее индийской ONGC Videsh.

NEWSru.com
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