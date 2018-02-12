"По уточненным данным, два человека погибли, четыре пострадали", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС. Агентство уточняет, что погибшие - пилоты.

По факту происшествия следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба").

В СК уточнили, что в 14:46 по местному времени была утеряна радиосвязь с вертолетом, у которого сработал аварийный маяк. Он был обнаружен с воздуха примерно в 80 км от села Александровка.

Ранее сообщалось, что вертолет перевозил больную женщину. Пострадавших вертолетом доставляют в город Стрежевой.

Как стало известно, вертолет Ми-8 принадлежит ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка". Директор компании Евгений Хитров после инцидента в Томской области сообщил о том, что погибшие пилоты имели большой летный опыт.

"Экипаж давно работает, люди все со стажем, опытные. Для нас это тоже удар", - подчеркнул Хитров. Он отметил, что вертолет был полностью исправен, а погода в месте происшествия не вызывала опасений. Хитров добавил, что в результате происшествия вертолет полностью сгорел и восстановлению не подлежит.

Авиапредприятие "Ельцовка", как сообщается на официальном сайте компании, выполняет задачи по сопровождению испытательных полетов, поисково-спасательному обеспечению полетов воздушных судов, транспортировке грузов и перевозке пассажиров.

Пострадавших при падении вертолета доставили в больницу

Четверо пострадавших при падении вертолета Ми-8 уже были доставлены в Центральную городскую больницу города Стрежевой Томской области. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в медучреждении.