"По уточненным данным, два человека погибли, четыре пострадали", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС. Агентство уточняет, что погибшие - пилоты.
По факту происшествия следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба").
В СК уточнили, что в 14:46 по местному времени была утеряна радиосвязь с вертолетом, у которого сработал аварийный маяк. Он был обнаружен с воздуха примерно в 80 км от села Александровка.
Ранее сообщалось, что вертолет перевозил больную женщину. Пострадавших вертолетом доставляют в город Стрежевой.
Как стало известно, вертолет Ми-8 принадлежит ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка". Директор компании Евгений Хитров после инцидента в Томской области сообщил о том, что погибшие пилоты имели большой летный опыт.
"Экипаж давно работает, люди все со стажем, опытные. Для нас это тоже удар", - подчеркнул Хитров. Он отметил, что вертолет был полностью исправен, а погода в месте происшествия не вызывала опасений. Хитров добавил, что в результате происшествия вертолет полностью сгорел и восстановлению не подлежит.
Авиапредприятие "Ельцовка", как сообщается на официальном сайте компании, выполняет задачи по сопровождению испытательных полетов, поисково-спасательному обеспечению полетов воздушных судов, транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
Пострадавших при падении вертолета доставили в больницу
Четверо пострадавших при падении вертолета Ми-8 уже были доставлены в Центральную городскую больницу города Стрежевой Томской области. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в медучреждении.
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