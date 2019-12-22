По его сведениям, школьников попросили нападать на сотрудников Росгвардии в полной экипировке, а те скручивали подростков. Задача - научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков.

Сборы по линии МВД были согласованы с управлением образования района. Школьников не предупредили о таких занятиях.

"Жители села удивляются, что участие в "массовых беспорядках" несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей (законных представителей)", - написал Валиуллин.

Как сообщила пользователь Instagram Екатерина Пантелеева, мероприятие прошло 20 декабря. Его съемку вели учащиеся школы села Новотроицкое Тукаевского района.

Информация об учениях с участием школьников в Татарстане, где якобы отрабатывались действия во время массовых мероприятий, не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии по Республике Татарстан. "Сотрудники управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют", - сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что "распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии".