Ранее стало известно, что руководитель исполкома Балтасинского района Татарстана Айдар Хайрутдинов разослал руководителям муниципальных бюджетных учреждений письмо с поручением запретить сотрудникам заряжать сотовые телефоны и включать чайники на рабочем месте за счет электросети зданий.

"Во исполнение поручения главы Балтасинского муниципального района Р. Р. Нутфуллина о мониторинге расхода используемой электроэнергии поручаю завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии в каждом учреждении. Также прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения", – говорилось в письме.

Руководитель отдела образования Балтасинского района Алия Закиева подтвердила Радио Азатлык наличие запрета на подключение сотовых телефонов и чайников к электричеству в школах района. "Нам объяснили это не экономией, а тем, что это пожароопасно. Вам лучше позвонить заместителю руководителя исполкома района Ильгаму Гайнутдинову, он отвечает за работу со СМИ", – сказала она.

В свою очередь Гайнутдинов заявил, что он не может комментировать письма, подписанные его руководителем.

Копия письма за подписью Айдара Хайрутдинова была опубликована в татарстанских пабликах в соцсетях и в телеграм-каналах. В сетях стали распространяться лайфхаки по зарядке сотовых:

ЛАЙФХАК

Телефон заряжаю не из розетки, а от школьного ноутбука, который обязателен на уроке для заполнения электронного журнала😎

(Учитель, Набережные Челны, Татарстан) pic.twitter.com/gsqlDlHRks — Раушан Валиуллин (@valiullinrf) 23 марта 2019 г.



В пресс-службе районного исполкома Татарстана подтвердили подлинность опубликованного документа. В ведомстве заявили, что подобные распоряжения – не нововведение чиновников Татарстана, а обычная практика.