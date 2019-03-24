Ранее стало известно, что руководитель исполкома Балтасинского района Татарстана Айдар Хайрутдинов разослал руководителям муниципальных бюджетных учреждений письмо с поручением запретить сотрудникам заряжать сотовые телефоны и включать чайники на рабочем месте за счет электросети зданий.
"Во исполнение поручения главы Балтасинского муниципального района Р. Р. Нутфуллина о мониторинге расхода используемой электроэнергии поручаю завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии в каждом учреждении. Также прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения", – говорилось в письме.
Руководитель отдела образования Балтасинского района Алия Закиева подтвердила Радио Азатлык наличие запрета на подключение сотовых телефонов и чайников к электричеству в школах района. "Нам объяснили это не экономией, а тем, что это пожароопасно. Вам лучше позвонить заместителю руководителя исполкома района Ильгаму Гайнутдинову, он отвечает за работу со СМИ", – сказала она.
В свою очередь Гайнутдинов заявил, что он не может комментировать письма, подписанные его руководителем.
Копия письма за подписью Айдара Хайрутдинова была опубликована в татарстанских пабликах в соцсетях и в телеграм-каналах. В сетях стали распространяться лайфхаки по зарядке сотовых:
ЛАЙФХАК— Раушан Валиуллин (@valiullinrf) 23 марта 2019 г.
Телефон заряжаю не из розетки, а от школьного ноутбука, который обязателен на уроке для заполнения электронного журнала😎
(Учитель, Набережные Челны, Татарстан) pic.twitter.com/gsqlDlHRks
В пресс-службе районного исполкома Татарстана подтвердили подлинность опубликованного документа. В ведомстве заявили, что подобные распоряжения – не нововведение чиновников Татарстана, а обычная практика.
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