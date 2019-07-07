Двое туристов попросили водителя бензовоза подвезти их до трассы, позже к ним присоединились еще восемь туристов, водитель разрешил им сесть прямо на цистерну. Они были участниками ежегодного международного марафона "Конжак". Водитель бензовоза ехал на дозаправку машин, которые участвовали в перекрытии дороги для проведения марафона, и согласился подвести спортсменов.
В какой-то момент водитель потерял управление, цистерна съехала с дороги и от удара загорелась. Пожарные потушили огонь.
Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов заявил агентству ТАСС, что в результате происшествия погибли четыре человека. Минздрав Свердловской области сообщает о трех погибших.
Семеро пострадавших, по данным областного Минздрава, доставлены в больницы. Екатеринбургское издание 66.ru пишет, что среди пострадавших пять мужчин в возрасте от 24 до 53 лет, женщина и 14-летний подросток.
Полиция установила, что водитель бензовоза был пьян. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения.
Горный марафон "Конжак" проходит ежегодно недалеко от Карпинска в первую субботу июля. Он уникален своими экстремальными условиями: пробег проводится в горно-таежной местности Северного Урала. Первая половина дистанции завершается подъемом на гору Конжаковский Камень. Оставшееся расстояние – возвращение назад по этому же маршруту. Длина дистанции – 42 километра.
"Конжак" – один из самых массовых марафонов в России. В нем участвуют как любители, так и профессиональные спортсмены.
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