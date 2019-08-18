"Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу", — сообщается на сайте "Росэнергоатома".
Третий энергоблок АЭС продолжает работу согласно графику нагрузок.
В ведомстве отметили, что радиационный фон в окрестностях Белоярской АЭС в связи с инцидентом не повышался и "находится на уровне естественного природного фона".
Белоярская АЭС была введена в работу в апреле 1964 года. Два ее первых энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах уже выработали свой ресурс и окончательно остановлены.
Третий энергоблок Белоярской АЭС был запущен в 1980 году, а четвертый действует с 2015 года. Как говорится на сайте "Росэнергоатома", это два крупнейших в мире энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах.
В июле 2019 года четвертый энергоблок также отключался из-за срабатывания автоматического защитного механизма.
В Свердловской области отключился энергоблок Белоярской АЭС
Энергоблок № 4 Белоярской атомной электростанции,...
В России о запрете на выезд за границу будут оповещать по СМС
Судебные приставы с 2020 года могут получить...
ВИДЕО: российский оппозиционер Яшин отбыл три ареста и снова задержан
Незарегистрированный независимый кандидат на выборах...
ФОТО, ВИДЕО: в Москве пятую субботу подряд проходили акции за свободные выборы (36)
В Москве пятую субботу подряд прошли акции за честные...
Заподозренный в избиении девушки российский силовик оказался невиновен (17)
На фото- и видеокадрах задержания Дарьи Сосновской...
TOP новостей
На переправе в Клайпеду образовались большие очереди автомобилей (25)
В воскресенье на переправе из Ниды в Клайпеду...
В очереди на въезд в Литву из Беларуси - более 65 литовских легковых автомобилей Дополнено (5)
Более 70 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд...
Идея строительства памятника Сметоне в Вильнюсе вернулась: дискуссию возобновил Науседа (54)
Нужен ли столице памятник первому президенту Литвы...
Осталось всего несколько дней: на следующей неделе обещают новую волну осадков (4)
После жаркой и летней погоды, установившейся в выходные...
Трактом Via Jagiellonica: много ли литовского осталось в Брест-Литовске? (28)
Безвизовая зона в Беларуси пополнилась пятью...