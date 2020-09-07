На Кипре назвали фамилии владельцев "золотых паспортов", которые были выданы этим островным государством во время президентства Димитриса Христофиаса в 2008-2012 годах и которые числятся в группе "высокого риска". В списке из 34 фамилий, который опубликовала в воскресенье, 6 сентября, кипрская газета Politis, значатся 24 россиянина, а также украинцы и сирийцы. Эти граждане были либо заключены под стражу, осуждены, либо в их адрес были выдвинуты те или иные обвинения, либо они входили в правление подпавших под санкции компаний.

Россияне, украинцы и сирийцы

Среди граждан РФ в "подозрительном" перечне фигурируют первый замглавы госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, бывший сенатор от Чувашии, совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев, первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов, глава совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, владелец группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, зампредседатели правления "Газпромбанка" Алексей Матвеев и Александр Муранов, учредитель благотворительного фонда "Милосердие" Татьяна Корсакова, бизнесмен, муж певицы Алсу Ян Абрамов.

Кроме того, в список попали известные украинские предприниматели Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Елена Гайдук, а также сирийские бизнесмены Рами Маклуф и Разан Отман.

Перечень из 34 фамилий ранее был направлен президентом Кипра Никосом Анастасиадисом лидерам политических партий под грифом "секретно", который затем был снят, отмечает Politis. Целью его распространения являлось стремление нынешних властей продемонстрировать, что "золотые паспорта" и ранее выдавались Кипром гражданам, в отношении которых имелись некоторые сомнения. В общей сложности за период президентства Христофиаса гражданство Кипра в обмен на инвестиции получил 141 человек.