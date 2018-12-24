Губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия". По его словам, администрация края выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей независимо от того, из каких они регионов.
По данным Следственного комитета, в рамках расследования пожара были задержаны четыре человека: горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка №5 Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин.
СК по Пермскому краю накануне возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть трёх и более лиц. Тогда в ведомстве подчеркнули, что "имеются основания полагать, что люди погибли".
Днем ранее на руднике "Уралкалия" в Соликамске произошел пожар. В зоне задымления оказались девять человек. Еще восемь человек, которые были в момент задымления под землей, вышли на поверхность, среди них пострадавших не было.
Связь с заблокированными горняками не удавалось установить. По данным источника "Интерфакса" в оперативном штабе, пожар не дал шахтерам выйти на поверхность, но у них были средства индивидуального спасения, и кислорода должно было хватить до прихода горноспасателей. По предварительным данным, пожар начался из-за возгорания монтажной пены.
В компании "Уралкалий" подчеркнули, что с декабря 2017 года объект, на котором произошло возгорание, передан подрядчику. Обеспечивать безопасность работ должен был именно он.
"Уралкалий" выпускает около 20 % мирового объёма калийных удобрений, 80 % всей продукции идет на экспорт.
Матвиенко объяснила необходимость закона о суверенном Рунете (7)
При обсуждении закона о суверенном интернете нужно...
Матвиенко предсказала гражданскую войну в Украине (10)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко...
Эксперты заявили о переломе в сознании россиян (7)
Экономисты Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и...
Google согласился заплатить Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей (2)
Google не будет оспаривать штраф в 500 тысяч рублей...
В Соликамске погибли девять шахтеров. В Пермском крае объявили траур (1)
Все девять рабочих, которые в субботу из-за возгорания...
TOP новостей
Президент Литвы: "Пусть Литва будет маяком надежды" (37)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...
Чета Адамкусов поздравила жителей Литвы с Рождеством: будем беречь и ценить друг друга (1)
В канун Рождества жителей Литвы с этим праздником...
Премьер Литвы: давайте простим друг друга, извинимся и просто улыбнёмся (6)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис поздравил...
О газе и электричестве конкретнее: что на сколько дорожает и сколько будем платить (10)
Со следующего года жителей Литвы ожидает много...