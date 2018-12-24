Все девять рабочих, которые в субботу из-за возгорания на руднике шахты в Соликамске (Пермский край) не смогли выйти на поверхность, погибли, сообщили в оперативном штабе. Тела рабочих обнаружили спасатели, но пока они остаются под землей.
Smegduobė Solikamske
© Reuters/Scanpix

Губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте "Уралкалия". По его словам, администрация края выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей независимо от того, из каких они регионов.

По данным Следственного комитета, в рамках расследования пожара были задержаны четыре человека: горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка №5 Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин.

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СК по Пермскому краю накануне возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть трёх и более лиц. Тогда в ведомстве подчеркнули, что "имеются основания полагать, что люди погибли".

Днем ранее на руднике "Уралкалия" в Соликамске произошел пожар. В зоне задымления оказались девять человек. Еще восемь человек, которые были в момент задымления под землей, вышли на поверхность, среди них пострадавших не было.

Связь с заблокированными горняками не удавалось установить. По данным источника "Интерфакса" в оперативном штабе, пожар не дал шахтерам выйти на поверхность, но у них были средства индивидуального спасения, и кислорода должно было хватить до прихода горноспасателей. По предварительным данным, пожар начался из-за возгорания монтажной пены.

В компании "Уралкалий" подчеркнули, что с декабря 2017 года объект, на котором произошло возгорание, передан подрядчику. Обеспечивать безопасность работ должен был именно он.

"Уралкалий" выпускает около 20 % мирового объёма калийных удобрений, 80 % всей продукции идет на экспорт.

"Настоящее время"
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