"Да. В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе", - добавил министр, отвечая на вопрос, согласна ли турецкая сторона отказаться от проведения военной операции.

Россия и Турция также договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км, передает ТАСС. "На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию (в провинции Идлиб)", - сказал Владимир Путин.

Создание демилитаризованной зоны будет сопровождаться "выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры"*", - добавил российский президент.

Путин сообщил и о других договоренностях, достигнутых по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так, к 10 октября, по предложению президента Турции, планируется "осуществить вывод из этой (демилитаризованной) зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов - всех оппозиционных группировок".

"Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама не позднее конца 2018 года - также по предложению турецкой стороны", - добавил Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что "Россия и Турция плотно работают над разрешением кризиса в Сирии, укреплением режима прекращения боевых действий и улучшением гуманитарной ситуации". Он подчеркнул, что стороны в ходе переговоров "сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб с учетом наличия там крупных формирований боевиков и их инфраструктуры".

Путин отметил, что по итогам консультаций с его турецким коллегой удалось выйти на "согласованные решения". При этом он напомнил, что озабоченность российской стороны в этом вопросе заключалась в том, что "создаются угрозы со стороны боевиков, которые там сосредоточены, и городу Алеппо, и нашим военным объектам на территории Сирии - в Тартусе и Хмеймиме".

До конца 2018 года стороны обязались восстановить транзитное сообщение по трассам Алеппо - Латакия и Алеппо - Хама. Путин добавил, что это делается "по предложению турецкой стороны".

Эрдоган подтвердил, что Турция и Россия будут действовать в Идлибе сообща. "Вместе с Россией мы предпримем все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этой территории (из Идлиба. - Прим. "Интерфакса")", - сказал турецкий президент. - Турция и Россия скоординировано будут проводить патрулирование этой территории (демилитаризованной зоны в Идлибе. - Прим. "Интерфакса")".

Он отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что "территорию, которая находится под контролем сирийской армии и оппозиции, необходимо демилитаризовать". "Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там", - подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, "угрозу Турции в Сирии представляют" курдская Партия демократического союза и ее военизированное крыло - Отряды народной самообороны.

"Также считаем, что… необходимо освободить такие же территории от YPG (отряды народной самообороны) PYD (Партия Демсоюза) - террористических организаций", - сказал турецкий президент.

Эрдоган подчеркнул, что главную угрозу в Сирии представляют вооруженные отряды самообороны, которые раньше проводили этническую чистку в данном регионе. "Кроме Идлибской провинции эта террористическая организация является источником дестабилизации на востоке Европы. В первую очередь необходимо полностью уничтожить эту террористическую организацию", - пояснил Эрдоган.

По его словам, Турция "укрепит свои наблюдательные пункты в зоне деэскалации", и тем самым "предотвратит гуманитарную трагедию, которая могла бы возникнуть в результате боевых действий".

В ходе переговоров в Сочи оба президента пришли к выводу, что Идлиб является не единственной сирийской территорией, которую контролируют террористы.

Владимир Путин назвал проведенные переговоры "напряженными, но весьма содержательными и конструктивными". По итогам российско-турецкого саммита министрами обороны двух стран был подписан Меморандум о стабилизации в Идлибе. Президент РФ также призвал активизировать работу конституционного комитета. "Продолжим работу по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества, - отметил российский лидер. - Задача - обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время".

Война в Идлибе

Провинция Идлиб расположена на северо-западе Сирии. Ее административным центром является одноименный город (в 336 км севернее Дамаска). На севере Идлиб граничит с Турцией, на западе - с провинцией Латакия, на северо-востоке - с Аллепо, на юге - с Хамой. Через Идлиб проходит главная трасса страны - М5, соединяющая Турцию и Иорданию (через Дамаск, Хаму, Хомс и Алеппо). Через перевал Джиср-эш-Шугур проложено шоссе М4, связывающее морской порт в Латакии на побережье Средиземного моря с Алеппо.

В 2011 году в провинции Идлиб начались антиправительственные выступления, которые впоследствии переросли в вооруженные столкновения между силами правопорядка и оппозиционными группами. После того как 6 июня 2011 года в результате атаки боевиков в городе Джиср-эш-Шугур было убито 120 военнослужащих и полицейских правительственные войска штурмом взяли этот населенный пункт и провели в провинции антитеррористические операции. Однако они не дали результатов, и в 2014 году большая часть провинции перешла под контроль вооруженной исламистской оппозиции.

К лету 2015 г. Идлиб контролировали террористические организации: "Армия завоевания" во главе с "Джебхат ан-Нусрой"* (совр. "Хайат Тахрир аш-Шам"*), "Исламское государство"* и другие. При этом между этими группировками шла вооруженная борьба. По некоторым данным, с середины 2017 г. в боевых столкновениях между исламистами (иногда с применением тяжелой артиллерии) погибли около 5 тыс. боевиков.

Неоднократно в СМИ появлялась информация об использовании в провинции химического оружия. Так, 4 апреля 2017 г. в г. Хан-Шейхуне (юг провинции Идлиб) в результате применения химоружия погибли 84 человека и пострадали более 500. США возложили ответственность за этот инцидент на сирийские власти и 7 апреля нанесли ракетные удары по правительственной авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс (по мнению Пентагона, с нее взлетали самолеты ВВС Сирии для атаки на Хан-Шейхун). Дамаск опроверг причастность к химатаке, заявив, что она была сфабрикована боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам"*, под контролем которых находится город.

В последние годы позиции боевиков в Идлибе подвергаются авиаударам сирийских ВВС и российских ВКС.

В мае 2017 г. Россия, Турция и Иран - инициаторы и гаранты астанинского процесса (переговоры о политическом урегулировании сирийского конфликта) - подписали меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии. В соответствии с договоренностями, на этих территориях запрещено ведение боевых действий между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции. Перемирие не распространяется на боевые операции против "Исламского государства"* и "Хайат Тахрир аш-Шам"*.

Зона деэскалации выходит за административные границы Идлиба и включает отдельные районы провинций Хама, Латакия и Алеппо, примыкая к территориям, над которыми Турция установила контроль в ходе военных операций "Щит Евфрата" (2016-2017) и "Оливковая ветвь" (2018). Границы зоны деэскалации были утверждены в сентябре 2017 г. Ответственность за поддержание стабильности в ней несет Турция. Мониторинг ведут силы Турции, России и Ирана. Турецкая сторона выставила в Идлибе 12 постов, Россия -10, Иран - 7.

По данным Минобороны РФ на август 2018 г., вооруженная оппозиция и террористы контролируют до 70% территории провинции Идлиб. Сюда отступили боевики различных группировок, разбитых правительственными войсками в Алеппо, Хомсе, Восточной Гуте, на юге Сирии и в других районах в 2016-2017 гг. и отказавшиеся сдаться властям. В результате перемещения боевиков, их семей, а также притока беженцев из других сирийских провинций, население Идлиба, до войны составлявшее около 1,4 млн человек, выросло до 2,5-3 млн (данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев). Количество боевиков эксперты оценивают примерно в 50-70 тыс.

Как заявил госминистр по национальному примирению в правительстве Сирии Али Хайдар, Идлиб "стал пристанищем самых радикальных сил в лагере антиправительственных формирований, которые не могут стать частью политического проекта сирийского государства". По его словам, "никаких договоренностей о примирении с этой категорией боевиков не может быть".

Помимо террористических группировок, в зоне деэскалации действуют отряды сирийской вооруженной оппозиции численностью 85-100 тыс. человек. По инициативе Турции в августе 2018 г. они объединились во "Фронт национального освобождения".