Асапов, как утверждается, погиб при минометном обстреле в районе сирийского города Дейр эз-Зор. Снаряд попал в командный пункт.
По неподтвержденным данным, в 2016 году Валерий Асапов командовал одним из армейских корпусов пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
Генерал Асапов стал пятым российским военным, о гибели которого стало известно на этой неделе. Ранее сообщалось, что в Сирии погибли Курбан Касумов, Владимир Тарасюк, а также некие "полковник и генерал" (их имена до сих пор неизвестны).
По данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 военных.
В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов (49)
В Сирии погиб еще один российский военный –...
В Москве открыли бюсты Ленина, Сталина и других советских правителей (20)
Бюсты советских лидеров от Владимира Ленина до Михаила...
Почему на памятнике Калашникову появился немецкий автомат (287)
Скульптор Салават Щербаков, создавший памятник Михаилу...
"Левада-центр": 83% россиян одобряют деятельность Путина (21)
Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ...
После инцидента в торговом центре в Москве задержали 90 человек (2)
Более 90 человек были задержаны накануне в столице...
TOP новостей
В ближайший отопительный сезон жителей ждет ценовой шок (5)
Если до Нового года парламент не сумеет договориться о...
Меркель остается на 4-й срок, националисты проходят в бундестаг (20)
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель , комментируя...
Парламент рассмотрит предложение о предоставлении бабушкам и дедушкам отпуска по уходу за внуками (6)
Парламент Литвы рассмотрит предложение о...
В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов (49)
В Сирии погиб еще один российский военный –...
В течение трех лет на жилье бывшим ссыльным выделят почти 4 млн. евро (15)
В ближайшие три года на поселение и переселение...