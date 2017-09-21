Как рассказала местным журналистам младшая сестра погибшего солдата, утром в субботу, 16 сентября, Тарасюк возвращался на базу "с полковником и генералом", однако на пути они попали в засаду, устроенную террористами.
"Он еще прожил 40 минут. Получил осколочное ранение в голову слева и просто истек кровью. Боевики не давали садиться вертолету, чтобы забрать своих, и, к сожалению, так произошло", — пояснила сестра погибшего Ольга.
Она также добавила, что ее старший брат был участником военных действий в Чечне и имел награды за боевые заслуги. На данный момент в Минобороны РФ никак не прокомментировали сообщения о гибели Тарасюка.
Новость о гибели российского военного также появилась на портале IRK.ru. Журналистам удалось поговорить с другом детства погибшего солдата Анатолием Танко.
"Последний раз с Володей разговаривал два месяца назад. Звонил, смеялся, говорил, что ушел служить. Собирал ребят в Сирию, после чего, говорил, сам полечу в Сирию, и все, связь оборвалась на этом. Володя в подробности не вдавался, сказал, что поехал служить, по какой причине, он не сообщил. Поехал защищать родину", — вспоминает Танко.
Ранее 20 сентября Минобороны РФ сообщило о трех российских военных, получивших ранения при отражении наступления боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" в сирийской провинции Идлиб. Бой произошел в зоне деэскалации при снятии блокады войск, окруженных перешедшими в наступление боевиками.
В начале сентября российское военное ведомство подтвердило гибель двух российских военнослужащих-контрактников, которые попали под минометный обстрел со стороны террористов "Исламского государства"*. Военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. При этом в ведомстве не называли имен погибших солдат.
В конце августа в Минобороны опровергли сообщения СМИ о гибели еще одного российского военного на территории Сирии. Портал OrenDay.ru написал, что житель Оренбурга Александр Ягофаров погиб 11 августа, когда автомобиль, в котором он находился, подорвался на фугасе. Тело оренбуржца якобы доставили на родину 26 августа, а 27-го его похоронили.
Ранее журналисты обнаружили расхождение между официальными потерями России в ходе операции Воздушно-космических сил в Сирии и вероятным фактическим числом жертв. Согласно сообщениям Минобороны РФ, в 2017 году число погибших составило 10 человек. В действительности в Сирии могли погибнуть не менее 40 граждан РФ. Об этом в начале августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на рассказы родственников и друзей погибших, а также данные местных властей.
Также у западных журналистов якобы есть доказательства того, что среди 40 погибших в ходе операции в Сирии россиян был 21 наемник и 17 военнослужащих. При этом статус остальных им выяснить не удалось.
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