На странице штаба во «ВКонтакте» написано, что обыски проводятся в рамках расследования дела о нападении на главу московского штаба Николая Ляскина с железной трубой 15 сентября.

В московский штаб нагрянула полиция с обыском. Причину не говорят. pic.twitter.com/pwEcQJRJ9V — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) October 6, 2017





2 октября суд отправил под арест на 20 суток Алексея Навального и главу его предвыборной кампании Леонида Волкова. Навального обвинили в призывах к несогласованной акции протеста.

6 октября Мосгорсуд оставил в силе решение о его аресте. Волкова обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. 5 октября Волкова отпустили, а дело направили на повторное рассмотрение суда. Через несколько часов после этого его вновь задержали по новому обвинению — в призывах к несогласованной акции протеста. По этому обвинению Волков получил 20 суток ареста.