На странице штаба во «ВКонтакте» написано, что обыски проводятся в рамках расследования дела о нападении на главу московского штаба Николая Ляскина с железной трубой 15 сентября.
В московский штаб нагрянула полиция с обыском. Причину не говорят. pic.twitter.com/pwEcQJRJ9V— Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) October 6, 2017
2 октября суд отправил под арест на 20 суток Алексея Навального и главу его предвыборной кампании Леонида Волкова. Навального обвинили в призывах к несогласованной акции протеста.
6 октября Мосгорсуд оставил в силе решение о его аресте. Волкова обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. 5 октября Волкова отпустили, а дело направили на повторное рассмотрение суда. Через несколько часов после этого его вновь задержали по новому обвинению — в призывах к несогласованной акции протеста. По этому обвинению Волков получил 20 суток ареста.
Посадка 500-местного Airbus A30 во время урагана попала на видео (2)
500-местный самолет авиакомпании Emirates был снят во время...
Кремль и Каракас: братья по нефти и оружию навеки?
Россия - один из важных кредиторов и инвесторов в...
В штаб Навального в Москве пришли с обыском (1)
В московский штаб политика Алексея Навального пришли с...
Милонов подготовил законопроект о запрете смены пола в России (3)
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подготовил...
Песков прокомментировал информацию о планах отсрочить выдвижение Путина
Информация о том, что Владимир Путин объявит о планах...
TOP новостей
Глава ЛЖД: штраф может вырасти и до 100 млн, один из вариантов - обжаловать (17)
Глава находящейся в госуправлении литовской...
В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (260)
В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....
Подозреваемый в ложном сообщении о бомбе на борту самолета Ryanair освобожден (1)
Подозреваемый, из-за звонка которого о бомбе на борту...
Работа в министерствах: где зарплаты самые большие (19)
Число работников в разных министерства Литвы...
Лидер соцдемов Литвы против выделения на нужды обороны больше 2% от ВВП (9)
После того, как Литва в следующем году доведет...