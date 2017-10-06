В московский штаб политика Алексея Навального пришли с обыском сотрудники полиции. Об этом сообщается в официальном профиле штаба в твиттере. Причина обыска не называется.
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На странице штаба во «ВКонтакте» написано, что обыски проводятся в рамках расследования дела о нападении на главу московского штаба Николая Ляскина с железной трубой 15 сентября.


2 октября суд отправил под арест на 20 суток Алексея Навального и главу его предвыборной кампании Леонида Волкова. Навального обвинили в призывах к несогласованной акции протеста.

6 октября Мосгорсуд оставил в силе решение о его аресте. Волкова обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. 5 октября Волкова отпустили, а дело направили на повторное рассмотрение суда. Через несколько часов после этого его вновь задержали по новому обвинению — в призывах к несогласованной акции протеста. По этому обвинению Волков получил 20 суток ареста.

Телеканал "Дождь"
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