Как сообщает «Регион 64», мужчина приехал с двумя собаками на охоту около села Дьяковка. Выпустив из багажника автомобиля собак, мужчина достал ружье и положил его на землю так, что дуло было направлено в его живот.
Одна из собак случайно наступила на спусковой крючок и ружье выстрелило прямо в ее хозяина.
Мужчина был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти.
В настоящее время СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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