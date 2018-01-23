В Краснокутском районе Саратовской области России собака застрелила местного жителя. Инцидент произошел утром 21 января.
Konfiskuotas šautuvas
© Utenos RAAD nuotr.

Как сообщает «Регион 64», мужчина приехал с двумя собаками на охоту около села Дьяковка. Выпустив из багажника автомобиля собак, мужчина достал ружье и положил его на землю так, что дуло было направлено в его живот.

Одна из собак случайно наступила на спусковой крючок и ружье выстрелило прямо в ее хозяина.

Мужчина был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

В настоящее время СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего.

"Спектр"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

СМИ: Собчак полетит в США для сбора средств на кампанию (4)

Объявившая о намерении участвовать в выборах...

Министерство культуры России отменило прокат фильма "Смерть Сталина" (24)

Министерство культуры России отозвало лицензию у...

Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию

Российский сенатор Сулейман Керимов вернулся во...

ФСБ России требует закрыть предприятия на время ЧМ-2018 (7)

Почти все крупные предприятия Нижегородской области...

В Саратовской области собака застрелила охотника (7)

В Краснокутском районе Саратовской области России...

TOP новостей

В прошлом году "Газпром" занял почти 60% литовского газового рынка (79)

В прошлом году потребление природного газа в Литве...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (32)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

Торговые центры в Литве намерены отказаться от самых дешевых яиц (57)

Больше 90% покупателей в Литве покупают самые дешевые...

Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно  (17)

Министр финансов первого некоммунистического...

Potvynis Upės gatvėje Potvynis Upės gatvėje

В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой  аварию должны ликвидировать до полуночи (18)

23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...