Как сообщает «Регион 64», мужчина приехал с двумя собаками на охоту около села Дьяковка. Выпустив из багажника автомобиля собак, мужчина достал ружье и положил его на землю так, что дуло было направлено в его живот.

Одна из собак случайно наступила на спусковой крючок и ружье выстрелило прямо в ее хозяина.

Мужчина был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

В настоящее время СК РФ устанавливает все обстоятельства произошедшего.