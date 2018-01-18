Пресс-секретарь ведомства Наталья Куличенкова в беседе с агентством заявила, что к настоящему моменту "пожар во всех домах потушен". "Пожарные расчеты продолжают тушить возгорание на нефтепроводе", - сообщила Куличенкова.
В то же время в Центральном региональном центре МЧС РФ рассказали, что площадь пожара сейчас составляет около 1000 квадратных метров, продолжают гореть три жилых дома и один нежилой. В ведомстве подчеркнули, что все жильцы домов были эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал. В тушении пожара задействованы 65 человек и 20 единиц техники.
Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, в свою очередь, сообщил, что прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк в связи с инцидентом остановлена.
По словам представителя компании, разлив нефти произошел ориентировочно рядом с селом Красноармейское в Энгельском районе Саратовской области, на 413 километре нефтепровода.
"Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 километра. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелись дома", - заявил Демин, добавив, что для пострадавших организуют места временного размещения.
Отметим, что недалеко от места инцидента протекает река Волга. В "Транснефти" считают, что угроза попадания нефти в водную артерию маловероятна, поскольку толщина льда там в настоящий момент составляет 15 сантиметров.
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