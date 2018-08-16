Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова скончалась 16 августа в Санкт-Петербурге на 50-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации спортивной гимнастики России Елена Михайлова.
Елена Шушунова
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— Вчера сестра отвезла ее в больницу, где ночью Шушунова скончалась. Результатов вскрытия пока нет. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии, — сказала Михайлова.

Шушунова является абсолютной чемпионкой Олимпийских игр 1988 года, где она также одержала победу в командном первенстве и стала серебряным и бронзовым призером на бревне и на брусьях соответственно.

Она становилась чемпионкой мира в командном первенстве и многоборье, трехкратной чемпионкой мира в отдельных видах многоборья.

Обладательница Кубка мира в многоборье, трехкратная обладательница Кубка мира в отдельных видах многоборья, абсолютная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка Европы в отдельных видах многоборья, абсолютная чемпионка СССР, шестикратная чемпионка СССР в отдельных видах многоборья, пятикратная обладательница Кубка СССР в многоборье, судья международной̆ категории по спортивной гимнастике.

Елена Шушунова работала в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие».

В 2004 году Елена Шушунова внесена в Международный гимнастический Зал славы.

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