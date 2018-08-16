— Вчера сестра отвезла ее в больницу, где ночью Шушунова скончалась. Результатов вскрытия пока нет. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии, — сказала Михайлова.
Шушунова является абсолютной чемпионкой Олимпийских игр 1988 года, где она также одержала победу в командном первенстве и стала серебряным и бронзовым призером на бревне и на брусьях соответственно.
Она становилась чемпионкой мира в командном первенстве и многоборье, трехкратной чемпионкой мира в отдельных видах многоборья.
Обладательница Кубка мира в многоборье, трехкратная обладательница Кубка мира в отдельных видах многоборья, абсолютная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка Европы в отдельных видах многоборья, абсолютная чемпионка СССР, шестикратная чемпионка СССР в отдельных видах многоборья, пятикратная обладательница Кубка СССР в многоборье, судья международной̆ категории по спортивной гимнастике.
Елена Шушунова работала в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие».
В 2004 году Елена Шушунова внесена в Международный гимнастический Зал славы.
Аналитик объяснил падение рейтинга Путина и что это значит для будущего России
В последние месяцы растущее разочарование общества...
В Санкт-Петербурге умерла двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике (11)
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной...
Бэнкси с удивлением узнал, что в Москве проходит персональная выставка его работ (6)
Британский художник-граффитист Бэнкси с удивлением...
Источник: "Яндекс" не может договориться о цене своего смартфона (4)
"Яндекс" начал переговоры с розничными сетями о продаже...
В Астрахани судят владельцев детсада, которые истязали годовалых малышей (5)
Сотрудница частного детского сада "Полина", который...
TOP новостей
С начала года зарплата в Литве увеличится? Не стоит радоваться – есть некоторые условия (11)
С начала следующего года зарплаты в Литве станут...
На сезонные работы охотно идут несовершеннолетние жители Литвы (4)
Эмиграция , сезонные работы за границей, активный рынок...
Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (133)
То, что цены на товары в Литве и других странах...
Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой (9)
Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...
Шквальный ветер и ливень нанесли ущерб каунасскому кладбищу
14 августа вечером по Каунасу пронесся шквал, прошел...