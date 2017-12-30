В Санкт-Петербурге неизвестные напали на оппозиционера Владимира Иванютенко - сторонника движения Вячеслава Мальцева "Артподготовка". Об этом сообщила в Facebook в субботу, 30 декабря, соратница Иванютенко Диана Ретинская.
По ее словам, нападение было совершено в тот момент, когда активист "выходил из парадной на работу". По предварительной версии, его оглушили электрошокером и несколько раз ударили ножом. Мужчину с серьезными повреждениями внутренних органов доставили в реанимацию одной из петербуржских больниц. Его состояние оценивается как удовлетворительное. "К нему не пускают", - добавила Ретинская.
Она также сообщила, что, по мнению Иванютенко, к нападению причастны члены российского политического Национально-освободительного движения (НОД). Официальных данных следствия на этот счет пока нет.
"Революция" "Артподготовки"
Межрегиональное общественное движение "Артподготовка" было создано саратовским политиком Владимиром Мальцевым в 2011 году. Мальцев в 2016 году участвовал в выборах депутатов Госдумы от партии ПАРНАС. В июле 2017 года против него возбудили уголовное дело по статье "экстремизм". В итоге Мальцев покинул Россию. Суд постановил заочно арестовать его и признать организацию "Артподготовка" экстремистской.
В ноябре 2017 года сторонники Мальцева вышли на улицы Москвы и других городов, чтобы принять участие в заявленной "революции", были задержаны более 380 человек.
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