В Санкт-Петербурге в разных УИКах Острова Декабристов 8 сентября были найдены бюллетени с типографским браком – отметкой (точкой) в графе напротив кандидата от "Единой России" Натальи Ивановой, сообщает движение в защиту прав избирателей "Голос".
Rusijoje vyksta prezidento rinkimai
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После того, как наблюдатели обнаружили бракованные бюллетени, их начали изымать. Как именно появился брак – сотрудники комиссий не пояснили.

"Настоящее время"
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