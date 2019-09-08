В Санкт-Петербурге изымают бюллетени с типографским браком — отметкой напротив кандидата ЕР

Во многих бюллетенях в разных УИКах Острова Декабристов обнаружен типографический брак — точка в окошке за кандидата от Единой России» Наталью Иванову. На у…https://t.co/g7Gu6pWSef pic.twitter.com/FsCkIKk5Z3

— Движение Голос (@golosinfo) 8 вересня 2019 р.







После того, как наблюдатели обнаружили бракованные бюллетени, их начали изымать. Как именно появился брак – сотрудники комиссий не пояснили.

