По сообщению пресс-центра Северо-западного управления ФТС России, 25 января службой таможенного контроля совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были проведены межведомственные проверочные мероприятия территории торгового центра "Южный" в Санкт-Петербурге.
© Foto: ФТС РФ

В ходе проверки были обнаружены товары (сыры, молочная, мясная и рыбная продукция), произведенные в странах Европейского союза (Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Франции, Дании, Италии, Испании, Польши, Финляндии и Норвегии), которые в соответствии с применением специальных экономических мер запрещены к ввозу в РФ.

Продукты изъяты и уничтожены.

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