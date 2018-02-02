В ходе проверки были обнаружены товары (сыры, молочная, мясная и рыбная продукция), произведенные в странах Европейского союза (Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Франции, Дании, Италии, Испании, Польши, Финляндии и Норвегии), которые в соответствии с применением специальных экономических мер запрещены к ввозу в РФ.
Продукты изъяты и уничтожены.
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