В ходе проверки были обнаружены товары (сыры, молочная, мясная и рыбная продукция), произведенные в странах Европейского союза (Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Франции, Дании, Италии, Испании, Польши, Финляндии и Норвегии), которые в соответствии с применением специальных экономических мер запрещены к ввозу в РФ.

Продукты изъяты и уничтожены.