Как рассказал "Комсомольской правде" депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов, мужчина умер от туберкулеза, а потом долгое время лежал в морге, потому что его бывшая гражданская жена не могла собрать денег на захоронение. "Недавно она нашла организацию - ИП Воробьев, которая согласилась захоронить мужчину за приемлемую цену. Однако тут начались проблемы. На кладбище Рубежное действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма", - заявил депутат.

Фирме, с которой связалась женщина, сначала не хотели выдавать разрешение на захоронение, а после того, как необходимые документы все же дали, долго не могли получить участок. После этого на место прибыли около 30 человек, которые не дали похоронщикам выкопать могилу. Конфликт продолжился в больнице: узнав, что близкие мужчины решили отвезти его к зданию местного правительства, злоумышленники не давали вывезти тело покойного из морга. В итоге женщина все же отвезла гроб к зданию регионального правительства, чтобы привлечь внимание к ситуации.

В администрации Самары заявили, что направление на муниципальное кладбище было выдано беспрепятственно в день обращения, а сотрудники похоронной конторы действовали в соответствии с регламентом. Там предположили, что инцидент является провокацией.

Между тем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что поручил департаменту по борьбе с коррупцией и главе города "жестко" разобраться в произошедшем и пообещал, что вся информация о ситуации будет предана огласке. Кроме того, министерству социальной защиты поручено оказать поддержку родственникам умершего. Полиция проводит проверку инцидента.

Жена покойного сообщила, что региональные власти в самом деле обращались к ней с предложением помочь, однако она уже не нуждается в помощи. Женщина уточнила, что она приехала с гробом к зданию правительства, поскольку "не знала, что ей делать". По ее словам, теперь гроб находится в ритуальном зале в Самаре, а она, в свою очередь, уехала в Тольятти, где живет с ребенком от умершего. Женщина подчеркнула, что ей не нужны деньги, а бывшего супруга она похоронит на следующий день в деревне.

"Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище… Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?" - посетовала она.

В апреле прошлого года в Татарстане возбудили уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками похоронного бюро, которые обирали граждан под видом предоставления им услуг по захоронению близких. По версии следователей, с 2017 по март 2018 года работники МУП "Горкоммунхоз" в городе Набережные Челны осуществляли незаконные поборы в размере 245 рублей под предлогом оказания услуг по оформлению документов на умерших, а также предоставления в аренду лопат для рытья могил. В результате работники МУП незаконно получили более 977 тысяч рублей, которые поступили на внебюджетные счета.

При этом какие-либо документы МУП для погребения не оформляет, а книга регистрации места захоронения оформляется отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства . В действиях ритуальщиков следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение служебных полномочий").