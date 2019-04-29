На прошлой неделе президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей ЛНР, а также Донецкой народной республики (ДНР).

Заместитель начальника "управления миграционной службы ЛНР" Руслан Найда сообщил, что жителям самопровозглашенной республики не нужно выезжать в Россию для оформления документов: подача документов происходит на территории ЛНР, а затем уполномоченное лицо отвозит их в Новошахтинск.

Приехать за готовым паспортом в случае положительного решения нужно будет лично. Сразу после получения внутреннего паспорта заявители смогут подать документы для оформления заграничного паспорта РФ.

"Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", - сказал представитель главного управления по делам миграции российского МВД Кирилл Алзинов (цитата по Интерфаксу).

По его словам, центр будет принимать до 200 заявлений в день. Аналогичное учреждение для жителей ДНР начнет работать во вторник. Число центров может увеличиться по мере роста числа обращений, уточнил Алзинов.

В середине апреля "Коммерсант" сообщал, что в российских регионах, граничащих с ДНР и ЛНР, "подготовлена вся инфраструктура для приема граждан".

Упрощенный порядок

24 апреля российский президент подписал указ об упрощенной процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Речь идет о жителях ДНР и ЛНР. В тот же день действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что это "подготовка Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава внутри Украины".

В указе Путина сказано, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России, поданных жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, должно занимать не более трех месяцев.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательного в других случаях экзамена на знание русского языка и соблюдения требования о легальном проживании в России более пяти лет. Для получения гражданства достаточно подать заявление и несколько других документов - в частности, документ, удостоверяющий личность.

Российские власти подчеркивают, что процедура не требует отказа от гражданства Украины, ЛНР или ДНР.

Паспорт для Саакашвили

В понедельник, 29 апреля, российский президент продолжил заочную дискуссию с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Комментируя обещание Зеленского предоставлять гражданство некоторым россиянам, Путин сказал, что оно свидетельствует о возможности договориться с будущим президентом Украины.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство", - добавил Путин.

Также Путин заявил, что украинское гражданство необходимо вернуть Михаилу Саакашвили, бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области. Паспорт Украины Саакашвили получил в мае 2015 года. В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства.

"Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - сказал Путин.

"Право быть арестованным"

В минувшие выходные Владимир Зеленский, победивший Петра Порошенко на выборах президента Украины, прокомментировал указ Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ, - говорилось в его заявлении. - Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований".

"Отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов", - написал победитель президентских выборов.

Он добавил, что и Украина будет готова выдавать паспорта россиянам. "Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу", - заявил Зеленский.

В тот же день Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном режиме всем украинцам, а не только жителям самопровозглашенных республик.

Сколько стоят новые граждане?

В субботу, 27 апреля, Путин назвал "страшилками" предположения о том, что предоставление паспортов России жителям ДНР и ЛНР дорого обойдется российскому бюджету. Траты бюджета могут составить до 100 млрд рублей в год, говорил ранее Forbes профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер. Основные дополнительные расходы придутся на пенсионные выплаты, прогнозировал эксперт.

"Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около 100 млрд - не в один год, а в течение нескольких лет, - сказал он журналистам в Пекине. - Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами".

"Сомнений нет: все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий - все будет исполнено!" - заверил Путин.

Всего в ДНР и ЛНР, по данных местных организаций, проживают около 1,1 млн пенсионеров. Если предположить, что половина из них получает украинскую пенсию, а вторая половина будет получать хотя бы минимальную (социальную) российскую пенсию (около 9,3 тысячи рублей или 144 долларов), то расходы России составят порядка 60 млрд рублей в год (почти 930 млн долларов), подсчитала ранее Русская служба Би-би-си.