В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

Закон, позволяющий ввозить в Россию партии незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, вступил в силу с воскресенья, 1 марта. В конце декабря 2019 года документ подписал президент РФ Владимир Путин и он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения, внесенные в закон "Об обращении лекарственных средств", предполагают, что в Россию можно ввозить незарегистрированные медикаменты для оказания помощи по жизненно важным показаниям. Для этого необходимо получить заключение медицинской комиссии о том, что зарегистрированные в РФ препараты неэффективны или их применение невозможно.
Законом впервые введены четкие критерии для определения статуса лекарства (оригинального препарата, дженерика, референтного препарата), а также установлены принципы, по которым можно определить, взаимозаменяемы ли те или иные лекарства.
В последние годы внимание общественности неоднократно привлекали задержания и возбуждение уголовных дел в связи с покупкой родителями за границей незарегистрированных в России препаратов для своих больных детей.
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