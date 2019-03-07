В российском танке "Армата" появился туалет

По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. "Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", - сказал Баранов.

По его словам, в этом танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет".

В конце февраля журнал "Военное обозрение" посвятил "Армате" статью, в которой отметил, что проект танка был бы давно похоронен как излишне затратный, если бы не раздутая вокруг него шумиха. В издании полагают, что разработка новых танков не сулит технологического скачка, который даст значительное преимущество перед конкурентами, а прироста в боевых возможностях можно достичь при помощи относительно небольших и относительно недорогих модернизаций.

В связи с этим Т-14 "Армата" может "повторить судьбу предшественников, превратившись в памятник великой идее". "Ведь сотни-другой машин действительно может хватить для выполнения оперативных задач, красивой езды на танковом биатлоне, поездок на оружейные выставки и форумы. А с остальным будут справляться модернизированные версии Т-72", - пишет издание. Массовому же выпуску Т-14 "Армата" может способствовать лишь крупный экспортный заказ: для иностранных партнеров такая машина может сыграть роль удачного маркетингового продукта.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире "Национальной службы новостей" опроверг эти утверждения, заявив, что дороговизна танка имеет свои причины.

"Все относительно. Да, действительно, танк "Армата" стоит более 300 миллионов рублей один экземпляр. При этом у него принципиально новейшая система, которая позволяет сохранить жизни личного состава. Он отличается тем, что у него необитаемая башня, которая полностью управляется экипажем через систему, находясь в нижней бронированной капсуле. В этой связи мы должны задаться вопросом, что нам важнее: жизнь личного состава или дороговизна танка", - сказал Шерин.

Он напомнил, что благодаря танку Т-72 и его модификациям, одной из которых является "Армата", российское танкостроение занимает лидирующие позиции в мире, а нынешние виды вооружения российской армии также считались дорогостоящими проектами в конце 1980-х. "Всему свое время. Хорошо, что у нас есть наработки и разработки этого танка. Он будет дорабатываться, испытываться. Наступит время и он придет на вооружение, но это не значит, что этот танк навсегда нужно будет похоронить", - заключил первый зампред комитета ГД по обороне.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Детище "Уралвагонзавода" заглохло на Красной площади во время генеральной репетиции, но все же было высоко оценено российскими и зарубежными специалистами.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что танки Т-14 и бронетранспортеры "Бумеранг" на платформе "Армата" оказались слишком дорогими по сравнению с существующими образцами техники. По его словам, пока что вооруженным силам выгоднее модернизировать танки Т-72, бронемашины БМП-4 и бронетранспортеры БТР-82.

В этом году танк приступит к государственным испытаниям. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.