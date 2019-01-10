Ранее в СМИ появились фотографии детей, которые катаются с горки из замерзших нечистот. По данным регионального информационного агентства "Амур.инфо", до 25 декабря 2018 года откачку септиков в трех многоквартирных домах - NN4, 4/1 и 6 по улице Алексеевской - осуществляло ООО "ЧУК", у которого был договор с управляющей компанией ООО "ЭнергоЦентр-Восток".
Впоследствии жильцы трехэтажных домов отказались платить за откачку нечистот, посчитав назначенный им тариф неоправданно высоким. В итоге у УК образовалась задолженность за предоставление услуги по откачке септиков, и ООО "ЧУК" прекратило обслуживание домов.
29 декабря 2018 года септики в трех многоквартирных домах переполнились, проезжая часть между домами оказалась залита нечистотами, и на ней образовалась наледь. В результате администрация Чигиринского сельсовета решила привлечь к откачке септиков стороннюю компанию.
ООО "Фаворит-Сервис", которое занимается строительством многоквартирных домов в микрорайоне Южный, очистило септики многоквартирных домов 29 декабря, а в выходные и праздничные дни, с 31 декабря 2018 по 8 января 2019 года, откачка проводилась по мере необходимости. Септик дома N4 по Алексеевской откачали утром 9 января. Позже переполнился септик в доме N4/1. Откачка этого септика, как сообщает администрация Благовещенского района, произведена в 12 часов 9 января.
"В связи с неисполнением обязательств по договору управления администрация Благовещенского района направила претензию в адрес ООО "ЭнергоЦентр-Восток", а также направило обращение в прокуратуру Благовещенского района и государственную жилищную инспекцию о принятии мер по проведению процедуры аннулирования лицензии управляющей компании", - сообщает администрация Благовещенского района. "ЭнергоЦентр-Восток" должна убрать наледь до 12 января: как заявила представитель ЕДДС, вопрос ликвидации горки решается на уровне главы Чигиринского поселения.
Подобная ситуация произошла в октябре прошлого года в Дзержинском районе Волгограда, где после прорыва канализационной трубы нечистоты затопили улицу и подвалы домов. Зловонные стоки текли вокруг домов и попадали в пруд с утками и черепахами. Городские власти зашевелились только после того, как жители домов написали о проблеме в Администрацию президента РФ.
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