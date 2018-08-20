Внезапная проверка боеготовности стартовала в понедельник, 20 августа, в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Соответствующее указание дал верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.
Sergejus Šoigu, Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА "Новости", проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проходит в преддверии масштабных учений "Восток-2018".

"Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - распорядился глава Минобороны.

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"Сегодня с 05:00 в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - сообщил Шойгу.

По словам главы военного ведомства, три рабочие группы оценят действия войск на внезапной проверке боеготовности ВС: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья - оценит мобилизационное развертывание.

Как стало известно, для проверки авиаготовности и выполнения задач территориальной обороны также привлекут военные комиссариаты.

С особой тщательностью министр поручил соблюдать требования безопасности, "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду".

Результаты проверки будут учтены при подготовке к учениям "Восток-2018". По словам Шойгу, эти маневры станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные из Китая и Монголии.

NEWSru.com
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