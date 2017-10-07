В российских городах задерживают сторонников Навального

В российских регионах задержали нескольких сторонников Алексея Навального, которые призывали выйти на акции протеста 7 октября. Так, в ночь на субботу, 7 октября, задержаны координатор штаба Навального в Твери Андрей Прокудин и местный волонтер Марфа Аксенова. Им вменяют в вину неповиновение требованиям сотрудника полиции, суд назначен на утро. Был задержан и юрист штаба, коордиинатор "Открытой России" Артем Важенков, однако не уточняется, за какое нарушение.
В ту же ночь за призывы в социальных сетях выйти на митинг арестован на 10 суток координатор штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович.
Полиция ищет плакаты, "порочащие" президента
Ранее, 5 октября, полиция задержала координатора штаба в Ростове-на-Дону Анастасию Дайнеко. Суд приговорил ее к 5 суткам ареста. В этот же день были задержаны координаторы штабов в Смоленске и Сочи Андрей Волобуев и Константин Зыков.
Полиция проводит обыски сразу в нескольких региональных штабах Алексея Навального. В калининградском офисе полицейские ищут "экстремистскую литературу", пишет издание "Новый Калининград". А в штабе в Воронеже сообщили, что сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом разыскивают "плакаты, порочащие честь и достоинство президента". 6 октября обыски прошли и в московском штабе, задержаны два волонтера - Артем Васильчук и Константин Салтыков.
Сам Алексей Навальный находится под арестом. Ранее он призвал своих сторонников выйти на всероссийскую акцию протеста. Ожидается, что митинги пройдут в 80 российских городах. На них потребуют освободить Навального и допустить его до участия в выборах президента России в 2018 году. Власти не согласовали большинство акций, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
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