В российских городах проходят онлайн-митинги против самоизоляции

В ряде городов России, в том числе и в Москве, в понедельник, 20 апреля, проходят виртуальные акции протеста против режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с распространением коронавируса.
В приложении "Яндекс.Навигатор" на карте в центре российской столицы появилось множество протестных комментариев, таких как "Ну хоть так сходить на митинг. Нет жуликам и ворам!", "Всем зарплат за счет Путина! За его личный счет!", "Требуем у Путина вернуть наши законные деньги!", "Мы здесь власть", передает корреспондент DW.
Протесты в других городах РФ
Жители Ростова-на-Дону организовали онлайн-митинг возле здания областного правительства, его участники требовали ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия, пишут "Ведомости".
Недовольство ростовчан, по информации издания, вызвало то, что из-за режима самоизоляции, который действует в Ростовской области с начала апреля, пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу не получают необходимую социальную помощь. "Чем платить ипотеку?", "Хотим есть, что делать?", "Дайте возможность работать!" - такие комментарии оставляли десятки пользователей.
Скопления комментариев с выражением возмущения и протеста зафиксированы в "Яндекс.Навигаторе" также у зданий областных правительств в Красноярске и Нижнем Новгороде.
В тот же день сотни жителей столицы Северной Осетии Владикавказа вышли на площадь перед зданием республиканского правительства, протестуя против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Онлайн-митинги из-за #коронавирус #COVID19 набирают популярность в России.— Марксист☭ (@Devnikol) April 20, 2020
И не требуют согласований. Люди требуют введения #ЧС #Выплат и решения вопроса с #безработица pic.twitter.com/aFzTvxPnF5
На картах Ростова, Санкт-Петербурга и других городов России начались виртуальные митинги https://t.co/Qdtx7LEhPJ pic.twitter.com/NrP7IxO1qf— Хабр.Новости (@habra_news) April 20, 2020
Про виртуальные митинги pic.twitter.com/4ZPxAPoAyx— Вот такие пироги (@such_a_pie) April 20, 2020
Митинги раньше и митинги сейчас: pic.twitter.com/9o3lcIFVlO— moonlight and vodka (@agentmoonlight) April 20, 2020
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