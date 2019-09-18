36-летняя жительница Омска зачем-то решила сделать селфи с травматическим пистолетом, направив его на свою голову. Но перепутала гаджеты и вместо кнопки смартфона нажала на курок. Об этом пишет «Популярная механика».
Mergina
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Как сообщает областное УВД, женщина госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает. При осмотре места происшествия — квартиры, принадлежащей сожителю пострадавшей — полицейские обнаружили и изъяли гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, зарегистрированные на хозяина, а также нунчаки.

Восточное оружие, согласно заключению криминалистической экспертизы, изготовлено самодельным способом по типу нунчаку и являются холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

На допросе владелец оружия — мужчина 1960 г. р. — сообщил, что нунчаки изготовил самостоятельно. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия». Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

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