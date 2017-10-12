По мнению Минобороны, военное присутствие США в странах Балтии противоречит соглашению России с НАТО.
"На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения „Запад-2017“ в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там вместе со своей бронетехникой", — заявил представитель ведомства.
По его словам, бригада дислоцируется в пунктах Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань.
"Вопреки всем заявлениям НАТО и США о незначительности стягиваемых к российским границам войск, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия вооруженных сил США куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе [Рамштайн в Германии]", — добавил он.
Конашенков подчеркнул, что США не отозвали технику третьей американской бронетанковой бригады в Польше и странах Балтии. Кроме того, в Минобороны отметили, что военное присутствие США в балтийских странах противоречит соглашению России с НАТО, пишет Reuters.
В начале октября в Минобороны Польши сказали, что на территории страны необходимо разместить не менее двух дивизий США для обороны и противостояния внешним угрозам. В одной такое дивизии может быть до 15 тысяч военных.
В середине сентября ABC News сообщало, что во время совместных учений России с Беларусью "Запад-2017" в Польшу по морю доставили танки США.
ABC News указывало, что обычно танки доставляли в Германию, а оттуда переправляли по железной дороге или на грузовых платформах.
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