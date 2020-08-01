Вакцина разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Как сообщил министр, в работе находятся еще несколько вакцин.

"Первая вакцина от коронавируса, разработанная институтом Гамалеи, завершила клинические исследования, сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации. Еще одна вакцина проходит клинические исследования, ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора-два месяца для разрешения проведения клинических исследований" - цитирует Мурашко РИА Новости.

Массовая вакцинация, по словам главы минздрава, может начаться в России в октябре, но в первую очередь привиты будут особые группы населения - медики, учителя и те, кто постоянно находятся в контакте с большими группами людей. Ранее российские власти сообщали, что вакцинация будет бесплатной.

Стремительные успехи России в изготовлении коронавирусной вакцины в США и Европе были встречены с настороженностью. Скепсис по поводу российской вакцины высказывали как медиа, так и чиновники, отвечающие за здравоохранение.

Они опасаются, что клинические исследования могли быть проведены с нарушенем правил в стремлении выиграть гонку за вакциной у других стран. Поскольку Россия не публиковала никаких научных данных о тестировании вакцины, проверить это невозможно.

На слушаниях конгресса США в пятницу ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи высказал сомнения, что тестирования вакцин в России и Китае были проведены надлежащим образом из-за того, как быстро они завершились.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил правительству принять решения, направленные на упрощение и сокращение сроков доклинических и клинических исследований, а также государственной регистрации лекарств для профилактики коронавируса.

Клинические испытания

Первая противокоронавирусная российская вакцина разрабатывалась учеными института Гамалеи совместно с минобороны, и еще в середине июля военное ведомство сообщало об ее успешном завершении испытаний на добровольцах в военном госпитале им. Бурденко.

"На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", - сообщил тогда первый замминистра обороны Руслан Цаликов, сказав, что массовое производство планируется начать уже в августе, сразу по получении одобрения.

В минобороны подчеркнули, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа, никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эта вакцина - одна из двух наиболее перспективных.

"В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1,6 тысячи человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года", - сообщила Голикова.

Та самая вакцина

Речь, по-видимому, идет о так называемой "векторной вакцине", собранной на основе ДНК аденовируса со встроенным геном коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус, как посыльный курьер, доставляет коронавирусный ген в клетки, запуская там синтез белков оболочки коронавируса и "знакомя" с ним иммунную систему.

В мае сообщалось, что ученые института Гамалеи первым делом, еще на стадии испытаний вакцины на животных, провели самовакцинацию, вызвав нарекания со стороны Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (AOKИ) и обвинения в нарушении норм проведения клинических исследований.

Однако директор Института Александр Гинцбург пояснил, что сотрудники центра ввели себе экспериментальный препарат, "чтобы в условиях пандемии продолжать разработку без риска заразиться", отметив при этом, что никаких побочных эффектов у ученых не было выявлено.

В середине июля появились сообщения, что некоторые представители российской элиты якобы получили доступ к произведенной институтом Гамалеи российской вакцине от коронавируса еще в апреле, до майского скачка инфицирования, однако и администрация института, и представители минздрава отрицали это.

Также известно, что российская компания "Р-Фарм", являющаяся одним из крупнейших российских дистрибьюторов и производителей лекарств, заключила соглашение с британско-шведским фармацевтическим гигантом AstroZeneka на поставки в Россию и другие страны вакцину, которая разрабатывается в Оксфордском университете.

Коронавирусная вакцина AstroZeneka и Оксфордского университета схожа по принципу действия с российской, но британская была ближе к завершению: уже в июле началась третья стадия испытаний, когда вакцину прививали большим группам добровольцев.

Однако британские власти неоднократно заявляли, что при любом раскладе массовая вакцинация вряд ли начнется раньше 2021 года.