В России завели дело после поджога автомобиля журналистки Латыниной

В связи с поджогом автомобиля 3 сентября в Новой Москве завели дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ), рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Источник «Интерфакса» уточнил, что речь идет об автомобиле журналистки Юлии Латыниной.

Машину журналистки подожгли 3 сентября. По мнению Латыниной, это было покушение на убийство, так как «машина сгорела утром в тот момент, когда в ней кто-то мог быть». Следствие установило, что в автомобиле было три очага возгорания. «То есть гипотеза о том, что машина сгорела сама, которой мы с родителями пытались себя утешать, она неправильная», — отмечала журналистка. Латынина предполагала, что совершить поджог могли те же люди, которые ранее опрыскали ее дом едким газом.

О нападении на дом журналистка рассказала в июле. Дом Латыниной тогда опрыскали «каким-то веществом с тошнотворным запахом». В результате чего пострадали восемь человек, среди них были пожилые люди и дети.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил холдинг «Газпром-медиа», в который входит радиостанция, предоставить Латыниной охрану. Он отметил, что журналистку пришлось «эвакуировать из страны». 9 сентября Латынина рассказала, что уехала из России вместе с родителями. Она уточнила, что в ближайшее время не собирается в Россию.