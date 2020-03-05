В России зарегистрировали новый случай коронавируса

До этого заражение на территории РФ было подтверждено у двух граждан Китая, которых уже выписали после выздоровления. Кроме того, на лечении в стране находятся три гражданина РФ, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, было выявлено на лайнере Diamond Princess в Японии.

1 марта первый случай коронавируса был подтвержден в Москве у игрока любительского футбольного клуба "Мегамужики" Давида Берова. Он заболел во время отдыха в Милане и был госпитализирован в инфекционную больницу. Россиян, которые вернулись 23 февраля в Москву рейсом из Милана вместе с Беровым, поместили на домашний карантин.

Ранее сообщалось, что столичная мэрия разработала план мер по борьбе с коронавирусом. При выявлении первого больного вводится так называемый план "Б", при котором заболевшего госпитализируют, а по его опросу, записям камер видеонаблюдения и данных геолокации выявляют все контакты его и членов семьи. План "Б" также предусматривает 14-дневный домашний карантин для родственников и соседей заболевшего. За его соблюдением следят сотрудники полиции.

Кроме того, власти должны провести дезинфекцию квартир тех, кто на карантине. Коллектив на работе ждут те же меры. Дезинфекцию должны провести также для всех мест, которые посещал больной или члены его семьи. Если ребенок заболевшего ходил в школу, то ее на две недели закрывают на карантин и дезинфицируют, а родители получают больничный и должны оставаться с детьми дома под медицинским наблюдением.

Планом "Б" также предусмотрено закрытие московских школ, музеев, кинотеатров, библиотек, торговых центров, рынков, парков, стадионов, спортплощадок, а также запрет на проведение любых массовых мероприятий в городе. Если городской карантин продлится долго, то власти планируют запасать магазины продовольствием и вводить там особой режим работы. Территориальную службу медицины катастроф Москвы переведут в режим чрезвычайной ситуации: сотрудники будут работать круглосуточно, а для заболевших расширят госпитальную базу. Впрочем, пока что речь о закрытии мест массового скопления и отмене мероприятий речь не идет, а сам план еще не принят и должен пройти согласование в федеральных органах власти.

В начале марта в мессенджере WhatsApp и соцсети "ВКонтакте" появилось голосовое сообщение о том, что в столице вирусом заразились 20 тысяч человек. Сообщалось, что эта информация распространяется в основном через ботов "ВКонтакте" и вбросы через группы в мессенджерах при детских садах, школах, форумы мам и так далее. Позже в связи с этим были задержаны несколько подозреваемых, специалисты попросили граждан критично относиться к информации из непроверенных источников и соблюдать рекомендации Минздрава и ВОЗ по профилактике заражения инфекцией.