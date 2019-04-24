Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину, пишет Медуза.
Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.
Другие проводят исторические параллели.
Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com. После выхода публикации Роскомнадзор прислал изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.
Фраза ”сказочный *******” — это цитата из фильма ”Даун Хаус”, снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского ”Идиот”.
А если «сказочный *****» — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 апреля 2019 г.
«Настоящий *****»?
Что ж, с этим можно согласиться.
Путин-сказочный краб— Фрося Педулькина (@50herz) 24 апреля 2019 г.
Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный.— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 24 апреля 2019 г.
Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерию лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******»?!— Tania Felgengauer (@t_felg) 24 апреля 2019 г.
Феерический Клишас помог россиянам понять, что Путин - сказочный.— ivan davydov (@ivan_f_davydov) 24 апреля 2019 г.
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