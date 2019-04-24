Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти — он опубликовал во ”ВКонтакте” записи, в которых якобы написал ”Путин — сказочный *******”.
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину, пишет Медуза.

Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.

Другие проводят исторические параллели.

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Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com. После выхода публикации Роскомнадзор прислал изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.

Фраза ”сказочный *******” — это цитата из фильма ”Даун Хаус”, снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского ”Идиот”.








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