"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глубоко обеспокоен принятием Сеймом Латвийской Республики Закона "О статусе участника Второй мировой войны", в котором статус участника Второй мировой войны присваивается как военнослужащим Советской армии и стран антигитлеровской коалиции, так и воевавшим на стороне нацистской Германии", — говорится в заявлении Совета Федерации, принятом на заседании во вторник, о котором сообщает агентство LETA.

Как отмечается в документе, "вызывает возмущение, что этот глубоко кощунственный акт принят сразу после того, как абсолютное большинство государств 19 декабря 2017 года поддержало резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В этой связи Совет Федерации "призывает парламенты государств — членов Европейского союза, а также всех государств, поддержавших эту резолюцию ГА ООН, "решительно осудить принятый Сеймом Латвийской Республики Закон "О статусе участника Второй мировой войны" как вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм".

Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что другие страны осудят закон Латвии о статусе участника Второй Мировой войны. "Я надеюсь, что международные структуры, парламенты стран согласятся с нашей позицией и осудят действия Сейма Латвии", — отметила В.Матвиенко при обсуждении этого вопроса на пленарном заседании СФ во вторник.

По ее словам, "невозможно согласится со столь кощунственным, омерзительным решением Сейма Латвии". Она назвала этот закон "надругательством над памятью миллионов людей из разных стран разных национальностей, погибших в борьбе с чудовищным злом — фашизмом".

"Утверждение в окончательном чтении законопроекта о присвоении статуса "участника Второй мировой войны" вызывает возмущение, это фактическое уравнивание бойцов антигитлеровской коалиции и фашистских приспешников. Латвийская сторона нанесла глубокую обиду ветеранам, освободившим мир от фашизма, и оскорбила память о тех, кто боролся с "коричневой чумой", — сообщает страница Facebook посольства России в Латвии. — Считаем этот акт очередной попыткой переписать историю, пересмотреть итоги Второй мировой войны и поставить под сомнение приговор Нюрнбергского трибунала, что совершенно неприемлемо".

В четверг 2 ноября Сейм во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны, который уравнивает в правах ветеранов, участвовавших в глобальном конфликте, независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР.