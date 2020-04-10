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За последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 1786 человек в России, 18 больных с COVID-19 скончались. Больше всего новых заражений - в Москве, Подмосковье и Коми.
В России зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

Коронавирус SARS-CoV-2 в России обнаружен уже у 11 917 человек. За последние сутки возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у 1786 человек, сообщает оперативный штаб в пятницу, 10 апреля. Больше всего заболевших в Москве (1124 человека), Московской области (182 человека) и республике Коми (58 человек).

За весь период наблюдения в России скончались 94 человека, у которых был обнаружен новый вирус. 18 смертей пришлись на последние сутки. Это рекордный суточный прирост новых заражений и летальных исходов.
Кроме того, за время наблюдения 795 больных выздоровели, включая 97 поправившихся за сутки.

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В 56 из 85 российских регионов, по состоянию на вечер 9 апреля, были смягчены ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС. В частности, был расширен список предприятий, которые могут работать во время выходных, объявленных в России по 30 апреля включительно, ослаблены также некоторые ограничения режима самоизоляции для граждан.

Правительство России 6 апреля установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями.

Deutsche Welle
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