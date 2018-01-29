По данным Росстата, в 2017 году уровень рождаемости в России снизился на 10,7%. За год в стране родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тысяч меньше, чем в 2016 году.
При этом по сравнению с 2017 годом смертность снизилась на 63,6 тысячи человек и составила 1,8243 миллиона человек. Таким образом, в 2017 году ведомство зафиксировало убыль населения. Она составила 134,4 тысячи человек. В 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.
Рождаемость населения Чечни стабильно остается на высоком уровне. По данным Росстата, Чечня осталась единственным регионом страны, в котором рождаемость осталась на прежнем уровне. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров просил зампредседателя правительства Дмитрия Козака учесть при формировании бюджета, увеличив федеральные дотации региону
Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин предупреждал, что уровень рождаемости в стране недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения. Министр утверждал, что в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться, так как, по прогнозам, число женщин детородного возраста в стране сократится более чем на четверть.
Эксперты тоже уверены, что население России в ближайшие десятилетия будет сокращаться. Центр стратегических разработок (ЦУР) Алексея Кудрина пришел к этому выводу, проанализировав 36 вариантов демографического прогноза для России, подготовленных Институтом демографии. В 32-х из них эксперты пришли к заключению, что население России к 2050 году будет сокращаться.
По прогнозам ООН, к 2050-м году население России будет составлять почти 129 млн человек. Как предполагают в организации, к тому времени по демографическому показателю Россию опередят Конго с населением 195 млн человек, Египет (151 млн человек) и Танзания (137 млн человек).
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