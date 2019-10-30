В столице России задержан еще один участник несанкционированного митинга, состоявшегося 27 июля в Москве. 32-летний Павел Новиков задержан утром 29 октября, сообщило издание Baza в своем Telegram-канале в среду, 30 октября. По данным издания, Новикова подозревают в нападении с бутылкой на полицейского. Он уже допрошен в главном здании Следственного комитета России (СКР) в Москве.
В сообщении Baza отмечается, что следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте Новикова, ссылаясь на то, что он может предпринять попытку скрыться или оказать давление на свидетелей.
Ранее сообщалось, что следователи установили шестерых новых фигурантов "московского дела". Четверо из них задержаны, двое скрылись.
Новые фигуранты
Среди тех, кому удалось скрыться - программист Айдар Губайдулин, который обвиняется в том, что на акции 27 июля он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского. Губайдулин сообщил в Facebook, что он покинул Россию и не собирается возвращаться туда в ближайшие годы. Басманный суд Москвы 30 октября зачно заключил под стражу Губайдулина, который объявлен в международный розыск.
27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался зарегистрировать и-за якобы из-за большого количества недействительных подписей.
По различным подсчетам, в акции участвовали от 3 до 10 тысяч человек. Полицейские задержали более тысячи активистов, несколько человек впоследствии стали фигурантами уголовных дел и получили реальные сроки.
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