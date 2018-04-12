«Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — сказал собеседник издания в полиции. По его словам, задержание проводили в рамках расследования дела о мошенничестве по части 1 статьи 159 УК. РБК напоминает, что официально «Советский» Антонову не принадлежал. В 2015 году он попал под санацию. В феврале 2018 года проводить санкцию «Советского» Центробанк поручил Фонду консолидации банковского сектора.

В конце марта власти Литвы направили в российскую Генпрокуратуру запрос о помощи в расследовании дела, касающегося владельцев банка Snoras, среди которых оказался и Владимир Антонов. В 2011 году Snoras национализировали. На тот момент «дыра» в капитале кредитного учреждения и его литовском филиале составила больше 1,5 миллиарда долларов. Литовские правоохранительные органы предположили, что Антонов и другие банкиры скрываются в России, и призвали российские власти опросить их и предъявить им обвинения.

В октябре 2016 года Арбитражный суд в Москве отказался рассматривать по существу иск Антонова к Литовской республике, в котором он требовал взыскать со страны более 40 миллиардов рублей убытков и компенсации за вред, нанесенный его деловой репутации. Он также потребовал признать не соответствующими действительности заявления президента Литвы Дали Грибаускайте, которая в 2011 году сказала, что действия руководства Snoras — это «дерзкая атакой против литовской банковской системы и против интересов граждан Литвы».

В 2000-х годах под контролем Антонова находились несколько банков, а в 2004 году для управления его активами создали «Конверс групп». Он также известен как совладелец Инвестбанка, который в 2013 году лишился лицензии. Банкиру принадлежала доля в Конверсбанке и Banco Transatlantico, а также в компании North One Sport и футбольном клубе «Портсмут».