

"На сегодняшний день ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам", - сообщили в пресс-службе ведомства агентству Интерфакс.

Какие именно сервисы были заблокированы, в ведомстве не уточнили. Ранее Роскомнадзор блокировал сетевые адреса Telegram на облачных серверах компаний Google и Amazon.

После того, как Роскомнадзор на этой неделе приступил к блокировке Telegram, мессенджер продолжил работать у большинства российских пользоватателей.

При этом, как рассказали Би-би-си владельцы трех сервисов по обходу блокировок, по меньшей мере половина пользователей Telegram в России - 8 млн из 15 млн - воспользовались VPN и прокси, чтобы продолжить пользоваться мессенджером.

И еще в понедельник владельцы таких сервисов получили от Роскомнадзора уведомления об угрозе блокировки их ресурсов в связи с "призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности".

После этого Дуров пообещал жертвовать на поддержку сервисов для обхода блокировок "миллионы долларов" своих личных средств.

С 1 ноября в России вступил в силу закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенным ресурсам.

Однако в феврале 2018 года, когда закон действовал уже три месяца, в Роскомнадзоре говорили, что российские спецслужбы еще ни разу не обращались к ведомству с просьбой ограничить работу анонимайзеров или VPN-сервисов.

Блокировка Telegram

В прошлую пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Ведомство внесло Telegram в реестр запрещенных сайтов и в понедельник приступило к его блокировке.

Основатель Telegram Павел Дуров тогда заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, однако предупредил, что без использования VPN (виртуальных частных сетей) и прокси-серверов (промежуточных серверов) Telegram все же может быть временами недоступен.

Роскомнадзор пошел в наступление на Telegram в понедельник утром, начав с блокировки 9 тысяч сетевых адресов мессенджера.

Когда Telegram перенаправил трафик пользователей на облачные серверы американских компаний Google и Amazon, ведомство принялось и за них, заблокировав не менее 18 млн сетевых адресов.

Основанием для их блокировки стало постановление Генпрокуратуры от 4 декабря 2015 года, которое невозможно найти в открытом доступе, хотя оно использовалось для блокировки сотен ресурсов в интернете.

Заблокированные Роскомнадзором сетевые адреса использовал не только Telegram. На "горячую линию" международной группы "Агора" поступили обращения порядка 70 компаний (владельцев других интернет-сервисов и сайтов), которые полагают, что в их работе происходят сбои из-за действий Роскомнадзора.

В ведомстве однако заявили, что информация о блокировках законопослушных сервисов недостоверна и также объявили о создании собственной "горячей линии".