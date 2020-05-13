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За последние сутки в России выявлено 10 028 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4461 (44,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев.
В России за сутки зарегистировано 10 028 новых случаев коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

Всего в стране выявлен 242 271 заболевший в 85 регионах и 2212 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 48 003, за сутки выписан 4491 человек.

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