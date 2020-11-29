В России за сутки заразились коронавирусом еще 26 683 человека

В России за минувшие сутки зафиксировано еще 26 683 случая коронавирусной инфекции, от последствий заражения за прошедшие 24 часа скончались еще 459 пациентов. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 26 тыс. 683 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 901 (22,1%) без клинических проявлений", - сообщил оперативный штаб утром в воскресенье, 29 ноября.

На текущей неделе в РФ был отмечен максимум по новым случаям коронавируса: по данным на 27 ноября, суточный прирост составил 27 543 инфицированных. Наибольший суточный прирост заражений по-прежнему наблюдается в Москве: за сутки в российской столице выявлено 6798 новых случаев коронавируса, подтверждено 72 летальных исхода.

В целом, в России за все время пандемии коронавирусом заразились 2 269 316 человек, 39 527 из них - умерли.

В Украине количество заражений немного снизилось

В Украине на утро 29 ноября зафиксировано 12 978 новых случаев заражения, умерли 120 пациентов. Антирекорд по количеству заражений в Украине был зафиксирован накануне - 16 294 выявленных случаев инфекции. Общее количество заражений в Украине составляет, по последним данным, 722 679 случаев, в том числе 12 213 - с летальным исходом.

В Германии количество заражений, по сравнению с данными за прошлое воскресенье, снизилось более чем на одну тысячу (14 611 против 15 741). За минувшие сутки региональные ведомства по делам здравоохранения ФРГ также зафиксировали 158 новых летальных случаев.

Во всем мире - более 62,6 млн заражений

Во всем мире количество заражений коронавирусом превысило 62,6 млн, а летальных случаев - 1,4 млн. Список пострадавших от вируса стран по-прежнему возглавляют с большим отрывом США: более 13,6 млн случаев инфекции и более 272 тысяч летальных исходов (данные портала Worldometer).

За США следуют Индия (более 9,3 млн случаев) и Бразилия (более 6,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных, а Германия - 12-е.