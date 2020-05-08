В России за сутки зафиксировали более 10,5 тысяч новых случаев коронавируса

Число умерших от коронавируса за последние сутки составило 98 человек, общее число жертв инфекции в России достигло 1 723 человек.

2 805 человек за последние сутки выписали из больниц, общее количество выписанных достигло 26 608 человек.

Москва по-прежнему лидирует по количеству новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице зарегистрировано 5 846 новых случаев.

Те москвичи, кто уже выздоровел и у кого есть иммунитет к болезни, могут стать социальными волонтерами и донорами плазмы, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, на это уже согласились почти 300 человек.

"Мы каждый день обзваниваем тех, кто справился с болезнью, и дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтерство. Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных", - приводит Интерфакс слова главы колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерины Кузнецовой.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер в столице до 31 мая. При этом он объявил о первом этапе послабления ограничений - с 12 мая в столице заработают промышленные и строительные предприятия, возобновится строительство дорог, школ и детских садов.

При этом с 12 мая в Москве и Подмосковье нужно будет обязательно носить маску и перчатки в транспорте и общественных местах. Штраф за отсутствие маски составит 4-5 тысяч рублей.