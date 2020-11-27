В России за сутки выявлены рекордные 27 543 заразившихся коронавирусом

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 682, это максимум за всю пандемию. Всего уже выздоровели 1 712 174 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 77,3% от общего числа заразившихся. Продолжает лечение 464 801 человек. Число летальных исходов возросло на 496 против 524 днем ранее. Всего от инфекции умерли 38 558 пациентов.
Из больниц за сутки выписано 25 073 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 685 492.
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