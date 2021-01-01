В России за сутки выявлено свыше 27 000 зараженных коронавирусом

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 27 039 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 080 (15,1%) без клинических проявлений", - отметили в штабе.
По-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 5 907 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался. При этом количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся: в городе из больниц было выписано 6 334 человека.
На втором месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки идет Санкт-Петербург - 3 746. Северная столица также лидирует по количеству подтвержденных летальных исходов - 75.
На третьем месте Московская область - 1 568 случаев COVID-19 за сутки.
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